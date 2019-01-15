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Ağrı'da fırınları denetlendi

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli ile Ağrı Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından il genelinde ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmelere yönelik denetimler yapıldı.


Yapılan denetimlerde asgari hijyen ve temizlik şartları ile ekmek gramajları kontrol edildi. Denetimler sonucunda eksiklikleri tespit edilen işletmelere süre verildi. Süre sonunda eksiklikleri gidermeyen işletmelere cezai işlem uygulanacağı konusunda işletmeler uyarıldı. Personele ve işletme sahiplerine gerekli bilgiler Gıda ve Yem şube Müdürlüğü personeli tarafından anlatıldı.

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