Ağrı'da fırınları denetlendi

Yapılan denetimlerde asgari hijyen ve temizlik şartları ile ekmek gramajları kontrol edildi. Denetimler sonucunda eksiklikleri tespit edilen işletmelere süre verildi. Süre sonunda eksiklikleri gidermeyen işletmelere cezai işlem uygulanacağı konusunda işletmeler uyarıldı. Personele ve işletme sahiplerine gerekli bilgiler Gıda ve Yem şube Müdürlüğü personeli tarafından anlatıldı.