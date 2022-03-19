Ağrı'da Genç Sada, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Bölge Yarışması düzenlendi

Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 3. Bölge Finali Ağrı'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü önderliği ile Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün himayelerinde Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde, İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri arası Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 3. Bölge Finali Ağrı'da gerçekleştirildi. Hacı Halis Ünsal Camisinde düzenlenen finale Gümüşhane, Ardahan, Artvin, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bayburt, Erzurum ve Erzincan illerinden okullar katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek burada yaptığı konuşmada, ”Ramazan ayına sayılı günler kala bu yarışmanın yapılması ayrı bir öneme haizdir. Kur'an ayı olarak da bilinen Ramazan ayı, Müslümanların Kur'an'la farklı bir ünsiyet kurmasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda genç sadâlarımızın okuyacağı ayetler, yüreğimizi serinletecek. Kur'an'ın inananları tezekkür, tefekkür ve tedebbüre çağırması insanlık tarihine muazzam bir mirasın bırakılmasına sebebiyet vermiştir. Muhammed İkbal'in değimiyle, “Müslümanlar, tek bir kitaptan kütüphaneler var ettiler” sözü oldukça dikkat çekicidir. Kur'an-ı satırlardan sadırlara götürdüğümüz zaman bu mirasın kıymeti daha iyi anlaşılacaktır. Bugün burada bizleri Kur'an'ın eşsiz mesajına götürecek Genç sadâlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Her yarışmanın muhakkak kazananı ve kaybedeni vardır. Burada yapılacak yarışmada da elbette birinci, ikinci ve üçüncü olacak. Fakat bu tamamen bir prensip meselesidir. Bu yarışmanın diğer yarışmalardan birçok yönden farkı vardır. Zira bu yarışmanın kaybedeni olmayacağı gibi burada okunacak ilahi kelamı dinleyerek hepimiz kazanacağız. Bu vesile ile yarışmaya katılan kıymetli yarışmacı öğrencilerimizi, danışman öğretmen ve idarecilerini tebrik ediyorum. Değerli seçici kurul üyelerine kolaylıklar diliyorum” dedi.

Kökrek'in konuşmasının ardından öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için kıyasıya yarıştı. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, İmam Hatip Ortaokullar kategorisinde Erzincan 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Miraç Turgut birinci, Ağrı Patnos Şehit Taha Yasin Biçer İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Yasin Ceylan ikinci ve Bayburt Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Cengiz Çevik üçüncü oldu.

Anadolu İmam Hatip Liseler kategorisinde Erzurum Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İrfan Dönmez birinci, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Dumurcuk ikinci ve Erzurum Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Delioğlu üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren ve katılanlara çeşitli hediyelerin verildiği yarışmaya, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Baro Başkanı Salih Aydın, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin, Eğitim Bir Sen Ağrı Şube Abdurrahman Aslan, Önder Ağrı Şube Başkanı Turgut Özmüş ve çok sayıda vatandaş katıldı.