Ağrı'da Gençlik Haftası yürüyüşü düzenlendi

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Ağrı'da “Gençlik Yürüyüşü” düzenlendi.

Milli mücadelenin 100. Yıl dönümü 15-19 Mayıs Gençlik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Gençlik Yürüyüşüne; Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ve sporcuları, yanı sıra vatandaşlardan yaklaşık 600 kişi katılım sağladı.

Gençler, Türk Bayrağı ve Atatürk resmi olan dev bayrak ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başladıkları yürüyüşü şehir merkezinde “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” sloganı ve tekbirler eşliğinde Atatürk anıtında sonlandırdı.

Yürüyüş sonrasında Atatürk anıtında çelenk sunma töreni gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Tören sonunda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cihan Demir; Bu yürüyüş ile Gençlik Haftası'nın açılışını yaptıklarını söyledi.

19 Mayıs'ın Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olduğunu anımsatan Demir, “Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde 15-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerimiz olacaktır. Tüm halkımızı faaliyetlerimize bekliyoruz, Gençlik Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Program halk oyunları gösterisi ile sona erdi.