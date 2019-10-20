İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da 'Geri Dönüşüm' sergisi

Ağrı Ertuğrul Gazi Ortaokulu‘nda “Geri Dönüşüm” projesi kapsamında öğrenciler tarafından toplanan atık malzemelerden yapılan çalışmaların sergisi yapıldı.


Ağrı Ertuğrul Gazi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Nalan Altun öncülüğünde, Fen Bilimleri öğretmenleri Kemal Yıldırım Taşdemir, Özhan Topaloğlu'nun desteğiyle “Geri Dönüşüm” projesi yapıldı. Proje kapsamında öğrenciler bahçe hortumundan gelin, salça kutularından lambader ve çeşitli atıklardan araç gereç yaparak doğaya katkıda bulundular. Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve şube müdürü Allahverdi Güzelyüz, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrencilerin eserler hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Tekin, emeği geçenlere teşekkür etti. Tekin, daha sonra okulun bölümlerini gezerek, okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.