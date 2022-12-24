Ağrı'da gıda işletmelerine yönelik denetimler devam ediyor

Konu hakkında bilgiler veren Kenan Engin, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapması, güvenilir gıdaya ulaşması için il ve ilçe müdürlüklerinde görevli gıda denetim ekiplerinin hafta sonları da dahil olmak üzere yoğun bir çalışma ve gayret ile gıda işletmelerine yönelik denetimlerini yaptığını belirterek, "Güvenilir gıda üretimini sağlamak amacıyla hammadde temini, gıdaların üretimi, işlenmesi, depolanması, taşınması, dağıtımı ve sunulması aşamasında gerekli tüm tedbirlerin alınması bakanlığımızın kontrolünde devam etmektedir. Bu amaçla il müdürlüğümüzde görevli gıda kontrol ekiplerince bu hafta içerisinde Numune Alma Planı çerçevesinde işletmelerden yaş pasta numuneleri alınmıştır. Alınan numunelerin muayene ve analizlerinin yapılması için bakanlıkça belirtilen laboratuvara gönderimleri sağlanmıştır. Gıda kontrol ekipleri, denetim çerçevesinde ilimizde faaliyet gösteren et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri üretim tesislerinde, unlu mamuller üretimi, ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi, kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe, okul kantinleri ve yemekhaneleri, lokanta restoran gibi toplu tüketim yerlerinde resmi kontrolleri gerçekleştirmektedir" dedi.