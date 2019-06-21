Ağrı'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

Ağrı'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda il merkezi, Doğubayazıt ilçe ve Iğdır'da yakalanan organizatör konumundaki 11 şahıstan 10'u gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce, İran ile bağlantılı bir şekilde hareket ederek göçmen şahısları ülkemize yasal olmayan yollardan giriş yaptırıp, Peştuca ve Urduca dillerinde 'havga' veya 'kavga' olarak tabir edilen barınma evlerinde zorla tutan, daha önce yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan organizatör konumundaki şüpheli şahıslarla iltisaklı olan ilimiz genelindeki şehirler arası otobüs terminallerinde göçmen kaçakçılığı faaliyetini organize edip batı illerine sevkini kolaylaştırıp yönlendiren şüpheli şahıslara yönelik 3,5 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde 18 Haziran 2019 günü il merkezi, Doğubayazıt ilçemiz ve Iğdır ilinde yapılan eş zamanlı operasyonda; 11 şüpheli şahıstan 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ikamet aramalarında Göçmen Kaçakçılığı faaliyetlerinin yazılı bulunduğu not defterleri ve ajandalar ele geçirilmiş, yurda yasal olmayan yollardan giriş yapan 769 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında adli ve idari işlemler yapılmış, göçmen kaçakçılığı faaliyetinde kullanılan toplam 26 araca adli makamlarca 'el koyma' ve 'alıkoyma' işlemi uygulanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

Yakalanan zanlıların 20 Haziran tarihinde Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği belirtilirken adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürdürülüyor.