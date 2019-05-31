Ağrı'da görsel sanatlar sergisi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek çeşitli etkinliklere katıldı.

Ağrı Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ilk olarak bilgisayar laboratuarın açılışını yaparak, laboratuarı gezdi. Okul yöneticilerinden Laboratuar hakkında bilgi alan Tekin, ardından öğrencilerin hazırladığı serginin açılışını yaptı. Sergideki eserleri tek tek inceleyen Tekin, okulun bahçesinde öğretmen ve öğrencilerle fidan dikti. Öte yandan Kitap Kampanyası kapsamında 4 okula toplanan bine yakın kitap okul müdürlerine teslim edildi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Karakurt, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.