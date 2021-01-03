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Ağrı'da göz gözü görmedi

Ağrı’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Ağrı'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.


Dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü Ağrı'da termometreler gece eksi 18 dereceyi gösterdi. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu trafikte görüş mesafesini düşürdü. Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler araçlarının


farlarını yakarak seyir etti.


Öte yandan dondurucu soğuklar nedeniyle iş yerlerinin camları buz tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile örttü.

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