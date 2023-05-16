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Ağrı'da gün batımı göz kamaştırdı

Ağrı’da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görenleri hayran bıraktı.

Ağrı'da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görenleri hayran bıraktı.


Ağrı merkez Küpkıran Mahallesi'nde bulunan Küpkıran Tepesi'nde, gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, buğday başaklarının arasından süzülen güneş ışıkları görenleri etkiledi. Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan gün batımını izleyenler ise fotoğraf çekerek güzel anları ölümsüzleştirdi.

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