Ağrı'da güven ve huzur uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde 70 ekip ve 250 personelin katılımıyla güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. 57 araca 26 bin 191 TL para cezası kesilirken, 2 adet ruhsatsız silah ve 9 mermi ele geçirildi. Korona virüse uymadıkları gerekçesiyle de 29 kişiye 26 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde 70 ekip ve 250 personelin katılımıyla Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulama da bin 788 şahsın GBT sorgulaması yapılmış, 5 şahsın bakaya suçundan arandığı tespit edilmiş, 29 şahsa Covid tedbirlerini ihlalden 26 bin 350 TL ceza kesilmiş, 217 işyeri denetlenmiş, 2 adet ruhsatsız silah ve 9 mermi yakalanmış, 712 araç kontrol edilmiş, 57 araca 26 bin 191 TL ceza kesilmiştir.”