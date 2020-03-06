Ağrı'da 'Hakları ve Saygınlığı ile İslam'da Kadın' konferansı düzenlendi

Dr. Huriye Martı, Ağrı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Hakları ve Saygınlığı ile İslam'da Kadın' konulu konferansa katıldı

Ağrı İl Müftülüğünce Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 'Hakları ve Saygınlığı ile İslam'da Kadın' konulu konferans, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun açılış konuşmasını yapması ile başladı.

Yoğun katılımın olduğu konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, İslam'ın kadına verdiği değer hakkında çeşitli bilgiler aktardı.

"Kul olarak, Allah'ın karşısında kadın ve erkek eşittir"

İslam'da kadın ve erkeğin eşit olduğunu dile getiren Prof. Dr. Martı, “Yeryüzünün en kıymetli varlığı olarak insanı yaratmıştır. İnsan, akıllıdır. İnsan şereflidir onurludur ve insan, güçlü bir varlıktır. İki büyük sorumluluğu vardır. Birincisi inanmak. Yani iman etmek, yani Allah'ı tanımak. İkincisi ise iyi işler yapmaktır. Biz her birimiz kadın ve erkeği ile dünyaya inanmak ve iyi işler yapmak için gönderildik. Allah-u Teala kadın ve erkek arasında bu konuda hiçbir ayrım gözetmez. Kul olarak, Allah'ın karşısında kadın ve erkek eşittir. Çünkü kadın ve erkek de Allah'a iman, peygambere iman, kitaplara iman, meleklere iman, ahirete iman, kaza ve kadere iman ile mükelleftir. Bu konuda eşittir. Kadın ve erkek ibadet konusunda da Allah karşısında eşittir. Hepimiz namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, sonra kadın ve erkek Allah karşısında ahlak konusunda da eşittir. Herkes namuslu olmakla dürüst olmakla doğru sözlü olmakla mütevazi olmakla cömert olmakla sabırlı olmakla dolayısıyla kulluk bakımından Allah-u Teala'nın huzurunda kadının eksikliği yoktur. Bunu Allah Kur'an-ı Kerim'de ifade buyuruyor, kadın olsun, erkek olsun kim hayırlı bir iş yaparsa karşılığını eksiksiz verecek. Demek ki Allah katında bizim cinsiyetimizin bir önemi yoktur. İnsanlığımızın önemi vardır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa bize bunu şöyle anlatıyor; 'Arap'ın Acem'e, Acem'in Arap'a, siyah tenli olanın beyaz tenli olana, beyaz tenli olanın siyah tenli olana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Âdem ise topraktandır.' Hepimiz kardeşiz. Yaşadığımız bölge bizi üstün kılmaz. Cinsiyetimiz de bizi üstün kılmaz. Kadının erkeğe, erkeğin kadına üstünlüğü ancak takva iledir. Takva da Allah'a iman etmektir. Onun için iyi işler yapmaktır. Bir kadın ve bir erkek birbiriyle birebir aynı değildir. Bu farklılıklar hayatımızı kolaylaştırmak içindir. Farklılıklarımız sayesinde birbirimizin dünya hayatını kolaylaştırıp, beraber cennete yürümeye çalışırız. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyurur ki, mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirinin velisidir” dedi.

Martı, devamında özellikle bölgede evliliklerde alınan başlık parasının dinde yerinin olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“‘Bir demir yüzük olsa bile mehir ver' der Peygamber Efendimiz. O yüzden kadına mutlaka mehir verilmelidir. Bu mehir her ailenin kendi seviyesine göre verilir. Ama mutlaka kızın kendisine verilir. Kızın anne babasına başlık parası İslam'da kesinlikle aykırıdır verilmez ve kadına verilen o mehir kesinlikle elinden alınmaz.”

Konferans İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun Diyanet İşleri Başkan Yardımcı Prof. Dr. Huriye Martı'ya hediye takdimi ile son buldu.