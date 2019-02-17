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Ağrı'da “Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması” yapıldı

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen ve okul sporları faaliyet programında yer alan “Okullararası Halk Oyunları İl Birinciliği” yarışması yapıldı.


Kapalı Spor Salonu'da organize edilen halk oyunları yarışmasına 4 kategoride 22 ekip birinci olabilmek için hünerlerini sergiledi. Yarışmalara minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde il geneli 22 okuldan 420 öğrencinin düzenlemeli ve düzenlemesiz dallarda mücadele ettiği “Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği” yarışmaları büyük beğeni topladı. Yarışma sonunda dereceye giren okul takımlarına kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Halk Oyunları Temsilcisi Edip Erdoğan, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Halk Oyunları Federasyonu İl Hakem Temsilcisi Necip Çiçek ve halk oyunları temsilcileri tarafından takdim edildi.

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