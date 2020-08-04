Ağrı'da hasat dönemine yağmur engeli

Ağrı'da son günlerde etkili olan sağanak yağmurlar çiftçilerin yeterince çalışamamasına sebep olduğu için hasat dönemi bu yıl uzadı.

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanına giden biçerdöver ustaları bu yıl havaların yağışlı olmasın nedeniyle çalışamıyor. Ağrı'da da yağışlı havalar nedeniyle araziye gidemeyen biçerdöver operatörleri ve yardımcıları çalışamadıkları için hasat kuruyana kadar beklemek zorunda kalıyor.

Yağışlı havaların işleri sekteye uğrattığını dile getiren biçerdöver operatörü Davut Çotok, bu yıl Ağrı ve çevre illerde etkili olan sağanak yağışların kendilerini olumsuz etkilediğini vurguladı. Yağmur nedeni ile hasat döneminin uzamasına dikkat çeken Çotok, "Yağmurdan dolayı pek fazla iş göremedik. Bu sene çok yağmur yağıyor Ağrı'da. İnşallah yarın Allah'ın izniyle işe başlarız. Biçerdöverin her durduğu saat bize ekonomik zarar veriyor. Günde 200 dönüm tarla sürmemiz gerekirken şu anda oturuyoruz" ifadelerine yer verdi.