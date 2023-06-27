İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da hava destekli trafik denetimi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında helikopter destekli trafik denetimleri gerçekleştirdi.


Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki birçok noktada trafik uygulamaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda trafik güvenliğinin sağlanması ve kazalara karşı önlem almak için ilçelerin giriş ve çıkışlarında oluşturulan ekiplerin görev aldığı denetimlere helikopterle de destek veriliyor. Van-Erzurum karayolu ve Doğubayazıt karayolunda havalanan bir helikopter, ana arterler üzerinde kontrol uçuşu gerçekleştirdi. Havadan tespit edilen ihlaller, telsiz irtibatıyla kara ekiplerine bildirilip gerekli işlemler uygulandı.

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