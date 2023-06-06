Ağrı'da "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği” düzenlendi

Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla her yıl geleneksel olarak kutlanan ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında ‘Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' düzenlendi.

Ağrı Halk Eğitimi Merkezi Bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kurdele kesimi, halk oyunları ve Halk Eğitim Merkezi sporcularının kickboks gösterisi ile başlayan şenlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Halk Eğitim Merkezlerinin toplumun gelişip kalkınmasındaki önemine dikkat çekerek, “Özellikle bir düşünceniz, bir fikriniz varsa ve bu hangi konuda olursa olsun mutlaka halk eğitim merkezlerine uğramanızı tavsiye diyorum. Sizin orada kendinizi bulabileceğiniz, sizlere faydalı olabilecek mutlaka bir ürün, bir fikir olacaktır” dedi.

‘Türkiye'de en fazla kursiyere ulaşan 3. halk eğitim merkeziyiz'

Ağrı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kasım İhsan Polat ise şenliğin açılış konuşmasında, kent genelinde açtıkları kurslarla binlerce vatandaşa hizmet ettiklerini dile getirerek, “Öğrenmek anne karnında başlayan ve son nefesimize kadar süren bir süreçtir. Biz buna “hayat boyu öğrenme” diyoruz. Bizler burada spor kurslarımızla sporcular yetiştirip, Türkiye, Avrupa ve Dünyada şampiyon olmuş sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Müzik, Resim kurslarımızla öğrencilerimizi yetiştirip, yeteneklerini ortaya çıkartıp birer üniversite mezunu olmalarını sağlıyoruz. Halk oyunları kurslarımızla kültürümüzü yaşatıp Türkiye dereceleri elde etmek istiyoruz. DYK, KPSS, DGS, LGS gibi sınavlara yönelik kurslarımızla yüzlerce gencimize üniversite ve memurluğa girişlerde yardımcı oluyoruz. Açık Öğretim Ortaokul ve Lisemizde 7 bine yakın vatandaşımıza hizmet ederek öğrenim hayatlarını sürdürmek istiyoruz. Bu minvalde 2022 yılında 2 bin 196 kurs ve 36 bin 297 kursiyer ile Türkiye'de en fazla kursiyere ulaşan 3. Halk Eğitim Merkezi olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gittiğini her yerde bir halk eğitim kursu ile baş başa kalmanızı istiyoruz. Ağrımızın her evine girerek, vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmak, istihdam oluşturmak, onlara yeni ufuklar açmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, beraberindeki İl milli müdür yardımcıları, şube müdürleri ve vatandaşlarla Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca bin bir emekle yaptığı el emeği göz nuru ürünlerin sergilendi stantları gezdi.

Naht, filografi, tezhip, çini, ahşap yakma, kilim dokuma, giyim ve el sanatlarından oluşan ürünlerin sergilendiği 35 stant büyük beğeni topladı.

Şenlik, Ağrı'nın yöresel yiyeceklerinden olan Halise, Yaprak Sarma, İçli Köfte, Kete gibi ürünlerin ikram edilmesi ile son buldu.