Ağrı'da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Ağrı'da AĞÇED'in yürüttüğü “Haydi Çocuklar Camiye” projesi, 6-13 yaş arası erkek çocukların camiye alıştırılıp 5 vakit namazın camide cemaatle kılınmasının sevdirilmesi amacıyla başlatıldı.

Türkiye genelinde yaklaşık 2500'ün üzerinde camide; Ağrı Merkez'de ise Batıkent, Fevzi Paşa ve TOKİ Camilerinde gerçekleştirilecek “Haydi Çocuklar Camiye” projesi 21 Ocak 2019 Pazartesi günü Sabah Namazı ile başlayıp, 31 Ocak 2019 Perşembe günü Yatsı Namazı ile sona erecek.

Örgün eğitim döneminin ara tatilinde uygulanacak “Haydi Çocuklar Camiye” projesiyle, “Ağaç yaş iken eğilir'' atasözümüzde olduğu gibi çocuklarımızın henüz hayatlarının başlangıcında cami ve namazın en önemli görevimiz olduğunu öğrenmeleri, cemaatle namaz kılmanın zevkini ve kolaylığını tatmaları, Müslümanların birlik ve beraberlik şuurunu anlamaları ve hayatlarına aktarmaları hedefleniyor.

Katılımcı çocuklar namaz vaktinde cemaatle camide namaz kılarak puanlar kazanacaklardır. Puan kazanılması için camide cemaate yetişmiş olması gerekiyor. Cemaatle namaz kılınıp bittikten sonra camide kılınan namazlar puanlamaya dâhil edilmeyecek. Puanların eşit olması halinde kura çekimi yapılacak.

Projede kapsamında vakitlere göre namaz puanları ise şöyle olacak; Sabah Namazı: 10 Puan, Öğle Namazı: 5 Puan, İkindi Namazı: 5 Puan, Akşam Namazı: 5 Puan ve Yatsı Namazı: 8 Puan.

“Haydi Çocuklar Camiye” projesinde dereceye girenlere 2 Şubat Cumartesi günü öğle namazına müteakip Fevzi Paşa Camisinde yapılacak ödül töreninde hediyeleri takdim

edilecek.