Ağrı'da hayvana işkence yapan zanlı para cezasına çarptırıldı

Ağrı'da köpeğe işkence yapan zanlıya 11 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Ağrı'da bir köpeğe işkence yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, işkence yaptığı iddia edilen S.Ö isimli şahsı gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından köpeğe işkence yaptığı için Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında S.Ö isimli zanlıya 11 bin 500 lira para cezası uygulandı. İşkenceye uğrayan köpek ise güvenli bir şekilde hayvan barınağına teslim edildi.