İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da hırsızlar ayakkabı çalmak için girdikleri binanın güvenlik kamerasını da çaldılar

Ağrı’da bir siteye giren hırsızlar, evlerin kapısında bulunan ayakkabıları çalarken, kendilerini kaydeden güvenlik kamerasını da çaldı.

Ağrı'da bir siteye giren hırsızlar, evlerin kapısında bulunan ayakkabıları çalarken, kendilerini kaydeden güvenlik kamerasını da çaldı.


Ağrı Merkez Fırat Mahallesinde bulunan bir sitede dün gece saat 04:30 sularında meydana gelen olayda, binanın otopark kısmından binaya giren 2 hırsız, evlerin önünde bulunan onlarca çift ayakkabıyı çalarken, hırsızlık anını kaydeden güvenlik kamerasını da yerinden sökerek çaldı.


Sabah uyanan site sakinleri hırsızlık olayını fark edince, polise haber verdi. Polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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