Ağrı'da IC Vakfı 'Minikler Futbol Şenliği' düzenleyecek

Ağrı'da İbrahim Çeçen Vakfı (IC), geleneksel hale getirdiği Minikler Futbol Şenliğinin üçüncüsünü, 21-22 Eylül'de düzenleyecek.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile düzenlenecek olan etkinlikte 17 takımdan toplam 170 oyuncuya spor malzemeleri dağıtılacak. Şenliğe IC Vakfı'nın yanı sıra spor camiasının da ilgi göstermesi bekleniyor. 21 Eylül'de başlayacak olan şenlik, 22 Eylül'de final karşılaşması ile sona erecek.

‘İki Yılda 320 Çocuğa Ulaştık'

Şenlikte çocukların sporla tanışmalarına katkıda bulunduklarını söyleyen IC Vakfı Müdürü Prof. Dr. Meral Dinçer:“ Vakıf olarak burs vermenin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaya, ortaklık yapmaya çalışıyoruz. Son iki yıldır 320 çocuğumuza bu sayede ulaşarak onların sporla tanışmalarını yeni arkadaşlıklar edinmelerini sağladık. Tatlı bir rekabetle birlikte sürdürdüğümüz bu şenlikte, yeni sezonda 170 çocuğumuz sporla tanışacak.” dedi

‘Paydaşlarımıza Teşekkür Ediyorum'

Paydaşlarımızla birlikte güzel işlere imza atıyoruz diyen Dinçer:“ Son iki yıldır gerek Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iyi diyaloglar içerisinde bu şenliği üçüncü yıla taşıdık. Her iki paydaşımıza ve yetkililerine destekleri dolayısı ile teşekkür ediyorum. 170 çocuk 170 gülen yüz sloganı ile bu yıl düzenlenecek olan etkinliklerimize her çocuğumuzun ailesini ve bursiyerlerimizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.