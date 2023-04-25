Ağrı'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, saat 14.00 sıralarında Zeki Y. idaresindeki 53 FP 112 plakalı araç, Tutak ilçesi istikametinden Hamur ilçesi istikametine doğru seyir halindeyken, Tutak eski yol istikametine giden Nurettin S. idaresindeki 07 YDN 04 plakalı otomobille çarpıştı. çarpışma sonucu meydana gelen kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet E., Selahattin K. ve Muzaffer K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ile trafik ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.