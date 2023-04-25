İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağrı'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Ağrı’nın Hamur ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre, saat 14.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı


Edinilen bilgilere göre, saat 14.00 sıralarında Zeki Y. idaresindeki 53 FP 112 plakalı araç, Tutak ilçesi istikametinden Hamur ilçesi istikametine doğru seyir halindeyken, Tutak eski yol istikametine giden Nurettin S. idaresindeki 07 YDN 04 plakalı otomobille çarpıştı. çarpışma sonucu meydana gelen kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet E., Selahattin K. ve Muzaffer K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ile trafik ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.