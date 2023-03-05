Ağrı'da iki ayrı trafik kazası: 9 yaralı

Ağrı'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı-Taşlıçay yolu üzeri Murat köyü mevkiinde meydana gelen ilk olayda, Furkan K. idaresindeki 34 JJ 7781 plakalı otomobil, yoldan çıkan Ersin A.'nın kullandığı 34 UB 3905 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile Hanefi G., Rabia Selim K., Murat ve Hasret A. yaralandı.

Ardından aynı mevkide meydana gelen bir başka kazada ise Kasım B.'nin kullandığı 04 T 0046 plakalı ticari taksi ile Yunus D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Bu kazada da 2 sürücü ile bir kişi yaralandı. Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan toplam 9 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.