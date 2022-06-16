Ağrı'da iki köyde sel

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Dilekyazı ve Bayramyazı köylerinde meydana gelen selde ekili araziler ve bazı evler sular altında kaldı.

Sabah erken saatlerde başlayan yoğun yağış nedeniyle Taşlıçay ilçesine bağlı Dilekyazı ve Bayramyazı köylerinde sel meydana geldi. Selde köy arazilerini ve bazı evleri su bastı. Zor durumda kalan köylüler yetkililerden yardım istediler.