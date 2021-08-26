Ağrı'da iki otomobilin çarpıştı: 2 ölü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eleşkirt ilçesi Ağrı - İran Karayolu Uzunyazı Köyü mevkiinde Zihni Eren'in (74) kullandığı 25 AC 963 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen başka bir otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Zihni Eren olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Mehmet Öztürk ise kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer otomobildeki yaralının ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.