Ağrı'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Osman Varol'un başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

İstihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi amacıyla Vali Dr. Osman Varol başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Ağrı'nın iş gücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, istihdam konularında etkinliği ve verimliliği arttırmak amacıyla Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Vali Yardımcısı Ramazan Cankaloğlu, kurum müdürleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.