Ağrı'da 'İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı' yapıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan'ın başkanlığında ‘İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı' yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan'ın başkanlığında, Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Özlem Çeçen, Mehmet İsmail Yüce ve İshak Hasanoğlu, şube müdürleri ve 7 ilçenin milli eğitim müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda aday öğretmenler, KODLAĞRI Projesi, ilköğretim kurum standartları, liseye geçiş sınavı, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretime erişimin sağlanması, okuma yazma kursları, sosyal etkinlikler modülü, mesleki tanıtım yönlendirme, 2018-2019 yılı yatırım programı, çevre entegre bilgi sistemi, pansiyon denetimi ve iş sağlığı güvenliği gibi konular ele alındı.