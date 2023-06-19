Ağrı'da "İlçe Milli Eğitim Müdürleri" toplantısı yapıldı

2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Özel Eğitim Uygulama Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç, İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldı. Kökrek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada; öğrenci, veli ve öğretmen iş birliğinde yürütülen eğitim çalışmasından olumlu sonuç alındığını söyledi. Ekip ruhu anlayışıyla çalışmaların aksamadan yürütüldüğünü belirten Kökrek, çalışmalarının en verimli şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm yöneticilere, öğretmenlere ve milli eğitim personeline katkıları nedeniyle teşekkür etti. İlçe milli eğitim müdürlerinin bölgelerinde yürüttükleri çalışmalar hakkında brifing verdikleri toplantıda; 2022-2023 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi yapıldı. Okulların genel başarı durumunun değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda; okul öncesi eğitim faaliyetleri, örgün ve yaygın eğitimi destekleme kursları, ders dışı eğitim çalışmaları, yıl sonu yapılacak mesleki çalışmalar, yaz tatilinde yapılacak işler, TÜBİTAK projeleri, iş sağlığı ve güvenliği, taşıma ve yemek işleri, Halk Eğitim Merkezi kursları, başarılı olunan alanlar, eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinden karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, mesleki eğitim merkezlerinde açılan kurslar, öğretmen ve yönetici atama süreci gibi konular ele alındı. Toplantı görüş ve temennilerin ardından sona erdi.