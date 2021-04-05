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Ağrı'da İlkbahar renk cümbüşü oluşturdu

İlkbahar mevsiminin yaşanmaya başladığı Ağrı’da doğa renkleriyle ziyaretçilerini mest ediyor.

İlkbahar mevsiminin yaşanmaya başladığı Ağrı'da doğa renkleriyle ziyaretçilerini mest ediyor.


Ağrı'da uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından İlkbahar mevsimi kendini göstermeye başladı. Baharın gelişiyle beraber yeşil ve mavi renklerin bambaşka tonlarına bürünen doğa ziyaretçilerini adeta mest ediyor. Kırlarda otlamaya çıkan koyunlar, uzun süre yerde kalan karın ardından açan kır çiçekleri ve gökyüzüyle bütünleşen dağlar, doğaseverler için eşsiz bir manzara sunuyor.

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