Ağrı'da İlköğretim Haftası kutlandı

Ağrı'da 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış ve İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi

Ağrı Merkez Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen kutlama programına Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kutlama programında konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı'nın ülke genelinde eğitim-öğretim alanında başarılı iller arasında adından söz ettireceğine inandığını ve bu yıl bunu Milli Eğitim Camiası ile birlikte kendilerine hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Konuşmasının devamında dünyada hızla yaşanan gelişmeler karşısında klasik eğitim anlayışını sürdürmenin başarı getirmeyeceğini belirten Elban:“ Dünyada artık bilgiye ulaşmak çok kolay olmasına rağmen bilgideki yenilik, teknolojideki ilerleme baş döndürücü bir süratle devam ediyor ki, artık bizim çok klasik bir eğitim anlayışıyla yavrularımızı eğitmemiz ve onları geleceğe hazırlamamız çok da mümkün gözükmüyor. Ebetteki biz eğitimciler olarak, eğitimde görevli idareciler olarak yavrularımızı öncelikle en temel konularda bilgilendirmek zorundayız. Onları iyi birer vatandaş olarak da eğitmek zorundayız. Ama günümüzde şartlar öyle bir hale geldi ki, klasik bilginin ya da dün öğrendiğimiz bilginin artık bu gün yeterli olmadığı ve her gün bildiğimiz, öğrendiğimiz şeyin üzerine yeni şeyler koymamız gerektiği bir çağda yaşıyoruz. Biz il olarak bunun farkındayız. Tüm Milli Eğitim Camiasındaki idareci, öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar da bunu farkında. Biz nesillerimizi parlak, çalışkan Ağrılı öğrencilerimizi, yavrularımızı inşallah geleceğe böyle hazırlamak istiyoruz. Bunu için gayret gösteriyoruz. İnşallah böyle de olacak. Hedef olarak da koyduğumuz üzere Ağrı, yakın gelecekte eğitim-öğretimde Türkiye'de başarılı iller arasında kesinlikle yer alacak. Öbür taraftan da özellikle teknolojik gelişmeleri takip anlamında da artık rakip olarak, dünyadaki gelişmiş ülkeler, okullar ve üniversitelerle yarışır duruma gelecek. İnşallah 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Türkiye gündeminde Ağrı'nın başarısının konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Buna inanıyorum. Gayretleri görüyorum. Dolayısıyla inşallah böyle olacağını da şimdiden müjdelemek istiyorum. Hedefimizi de oraya koyduk. Bu vesile ile eğitim öğretim camiasında nesillerimizin yetişmesi için emek sarf ederken şehit olmuş tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikal etmiş baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere eğitim camiamızda ebediyete intikal etmiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi.

“Bir öğretmeni unutulmaz yapan şey; öğrencisinin yüreğine dokunmasıdır” diyen Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk tekin ise yaptığı konuşma öğretmen, öğrenci ve velilere seslenerek:“Eğitimimizin temel amacı; insan haklarına ve her türlü düşünceye saygılı, yeteneklerinin bilincinde, gelişmeye ve yeniliklere açık, bilginin gücüne inanan, milli, manevi ve ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmektir. Bilgiyi üreten ve paylaşan, insanlığın yararına sunabilen genç nesil, o ülkenin en büyük zenginliğidir. Geçmişini çok iyi bilen, bugününe çok iyi vakıf, geleceği için çok büyük hayalleri olan nesiller yetiştirme hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.

Kutlama programı konuşmaların ardından, öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan çeşitli oyunları oynanması ve şiirlerin okunması ile devam etti.

Ardından okulda kurulan ‘Z Kütüphane' açılışının yapılması ve Ağrı valisi Süleyman Elban'ın, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelmesi ile program son buldu.