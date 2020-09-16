Ağrı'da, “İlköğretim Haftası” programı

Ağrı'da, “İlköğretim Haftası” dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Abide Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “2020-2021 eğitim öğretim yılının ilimize, ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olması temennisiyle, öğrenci ve meslektaşlarımın ‘İlköğretim Haftası'nı kutluyor, başarılarla dolu bir yıl diliyorum”dedi.