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Ağrı'da internet bedava oldu

Ağrı Belediyesi, şehir merkezinde beli alanlarda ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı.


Ağrı Belediyesi'nden başlatılan uygulamaya ilişkin yapılan açıklamada, belirlenen belli başlı alanlarda vatandaşların ücretsiz internet hizmetinden faydalanacağı belirtilerek: “Belediyemiz ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı. Belediyemiz tarafından şehir merkezinde belirlenen alanlarda ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı. Belirlenen noktalara ve parklara gelen vatandaşlarımız, internetten ücretsiz faydalanmaya başlayacaklar. Belirlenen Wi-Fi noktalarında internete girilebilir ve söz konusu hizmetten ücretsiz bir şekilde yararlanabilirler. İnternete girecek olan vatandaşlar, Wi-Fi aramasında Ağrı Belediyesi'ni seçtiklerinde internete ücretsiz olarak erişmiş olacaklardır. Ücretsiz internet hizmeti sunulan alanlarımız; Millet bahçesi, Eski Van Caddesi, Türk Telekom Karşısı Endüstri Caddesi, Kağızman caddesi, 100.Yıl Parkı, Cumhuriyet Caddesi, Nevzat güngör Caddesi, Sebze Pazarı” ifadeleri yer aldı.

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