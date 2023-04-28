Ağrı'da İran plakalı otobüste 82 uyuşturucu hap ile 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele çalışmaları çerçevesinde İran plakalı bir otobüste 82 uyuşturucu hap ile 300 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, koltukların altına gizlenmiş vaziyette siyah poşet içerisinde 82 adet uyuşturucu hap ile 300 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.