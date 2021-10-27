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Ağrı'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

AĞRI (İHA) – Ağrı’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre, saat 16.

AĞRI (İHA) – Ağrı'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı


Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sularında Leylek Pınar Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde bulunan bir dükkana kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda dükkanda bulunan N.Ö. elinden vurularak yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın yaşandığı caddede polis geniş güvenlik önlemleri alarak olaya ilişkin inceleme başlattı.

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