Ağrı'da, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Okul Müdürü Dinçer Manay, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fatma Demirhan'ın sunuculuğunu yaptığı tören, “İstiklal Öyküsü” adlı video gösterisi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sibel Uğur'un “Zulmü Alkışlayamam” adlı şiiri okuması, öğretmen ve lise öğrencilerinin “İstiklal Marşı” oratoryosu ve dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi. Törene, Vali Vekili Ahmet Vezir Baycar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mustafa Cebe, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Neriman Karakoç, İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İlhan Sönmez, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.