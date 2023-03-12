Ağrı'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Ağrı'da İstiklal Marşı'nın Kabulünün 102. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Naci Gökçe Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Kültür ve Kongre Merkezi salonunda düzenlenen program,saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerdehayatını kaybeden vatandaşlar içinKuran tilaveti gerçekleştirildi.Naci Gökçe Anadolu Lisesi Müdürü Fuat Murat'ıngünün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardındanMehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Program, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan “Asımın Dilinde Bir Destan” isimli programın sunumu ile sona erdi.Programa, Vali Vekili İbrahim Şenkon, Tugay Komutanı Vekili Erhan Cesur, Belediye Başkan Vekili Ayten Karakoç, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Faruk Kaya, AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör,Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kurum müdürleri,okul müdürleri, öğretmen ile öğrenciler katıldı.