Ağrı'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Ağrı'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Bölümü öğrencileri türküler ve ilahiler söyledi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle, Ağrı Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde konser düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye çıkan İstanbul Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Bölümü öğrencileri, türküler ve ilahiler söyledi.

Programa, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ve öğrenciler katıldı.