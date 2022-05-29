Ağrı'da kaçakçılara büyük darbe

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalarda ise 11 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçları, mali ve organize suçlar ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik deşifre ve önleme faaliyetlerine ilişkin 2022 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında yapılan çalışmalarda; kaçakçılık suçları ile mücadelede piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan 81 bin 442 paket sigara, yaklaşık değeri 150 bin TL olan 417,375 kilogram nargile tütünü, piyasa değeri yaklaşık 66 bin TL olan 14 adet cep telefonu, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 601 bin 843 adet emtia malzemesi, piyasa değeri yaklaşık 63 bin TL olan bin 260 paket elektronik sigara tütünü, 24 bin 420 adet ilaç ve 16 bin 626 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, gümrük kaçakçılığı kapsamında el konulan suç unsurlarının gümrüklenmiş değerlerinin toplamda yaklaşık 45 Milyon TL tutarında olduğu anlaşıldı. Mali suçlar çerçevesinde yürütülen uzun soluklu tefecilik soruşturması kapsamında yapılan operasyon neticesinde 535 bin TL tutarında 11 adet senet, 6 adet tapu evrakı ele geçirildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda 10 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Organize suç örgütleri ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda ise 1 adet AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek ve 5 adet fişek ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında 6136 SKM kapsamında işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde KOM Şube Müdürlüğü, mücadelesi ile görevli olan suçlar kapsamında yapılan çalışmalarda 5 aylık süre içinde 120 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli şahıs tutuklandı.