Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Valilik koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlen organizasyonda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından 'Kadına Şiddete Hayır' stantları kurulurken yürüyüş düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mahmut Çetinkaya ve vatandaşların katılım sağladığı yürüyüşte, katılımcılar “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir” yazılı pankart eşliğinde Abide Meydanı'ndan başlayarak Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan stantlara kadar sürdü.

Stantları gezen ve ziyaret eden vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgiler verilerek broşürler dağıtıldı.