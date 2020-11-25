Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde stantlar kuruldu

Ağrı'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların bilinçlendirmesi amacıyla stantlar kuruldu.

Ağrı Cumhuriyet Caddesi'nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşların kadına yönelik şiddete karşı bilinçlendirilmesi konusunda stantlar kuruldu. Kurulan stantlarda İç İşleri Bakanlığı tarafından geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), uygulamalı olarak kadınlara tanıtıldı. Stantlarda görev alan ekipler, kadınların şiddetle karşı karşıya kalması durumunda yapması gerekenleri anlatan broşürleri vatandaşlara dağıttı. Kurulan Stantları Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AİÇÜ Rektörü Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ziyaret etti.

Vatandaşların kadına karşı şiddete yönelik bilinçlendirildiği ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) akıllı cihaz uygulamasının tanıtıldığı stantları ziyaret eden Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, “ Kadına karşı şiddete yönelik uluslararası mücadele günü nedeniyle bu sabah ilk önce komite toplantımızı gerçekleştirdik. İlimizde yürütülen çalışmaları hep birlikte değerlendirdik ve bundan sonraki dönemde hangi çalışmaları bunların üzerine ekleyebiliriz bunlarla ilgili planlamalarımızı gerçekleştirdik. Ardından Cumhuriyet Caddesi'nde, ilimizin en işlek yerinde kurduğumuz stantları ziyaret ettik. Bu stantlarda özellikle kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik devletimizin tedbirleri ve bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapılmakta. Ayrıca İçişleri Bakanlığımızın KADES isimli akıllı cihaz uygulaması yani kadınlarımızın telefonlarına yükleyip herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında tek bir dokunuşla güvenlik birimlerine ilgililerine ulaşmalarını sağlayacak yazılımın tanıtıldığını stantları ziyaret ettik. Bugün hem emniyetimiz hem jandarmamız hem de sosyal politikalar teşkilatımız burada stantlarını kurdular ve gün boyunca burada bulunan kadınlarımıza bu programı tanıtarak bu programı telefonlarına yüklemeleri konusunda telkinde bulunacaklar. Şu ana kadar 631 bin yükleme gerçekleştirildi Türkiye çapında. Sayın bakanımızın talimatıyla bunu 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Aslında gönlümüzden geçen bütün kadınlarımızın bu akıllı cihaz uygulamasını telefonlarında bulundurması. Hedefimiz kadına karşı şiddeti tamamen ortadan kaldırmak çünkü burada en küçük bir sayı bile tolere edilebilir değil. Her biri bir insan, her birinin bir canlı olduğunu düşündüğümüzde kadına karşı şiddeti tamamen ortadan kaldırmak nihai hedefimiz. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarımızda, illerimizde yoğun bir biçimde çalışmayı sürdürüyoruz“ ifadelerine yer verdi.