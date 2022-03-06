Ağrı'da Kadınlar Günü'ne özel konser

Ağrı Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlendi.

Ağrı Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle konser düzenledi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere gelen kadınlara karanfil dağıtan Belediye Başkanı Savcı Sayan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Programda yaptığı konuşmasında kadınların çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Sayan, “Kadınlarımız her şeye değer. Hepimizi bir kadın yetiştirdi. İnşallah sizin desteğinizle birlikte çok daha güzel bir Ağrı inşa edeceğiz. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Kadın aileyi ayakta tutar. Aile ayakta durursa toplum ayakta durur. Biz o zaman çok daha güçlü olacağız.” ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Sayan'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan sanatçı Helin Güneş'in şarkı söylemesiyle devam eden programda vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.