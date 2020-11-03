Ağrı'da kamu binaları ve bankalara HES kodu zorunluluğu getirildi

Ağrı'da korona virüs tedbirleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile tüm banka şubelerine Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan girilemeyecek.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte Vali Dr. Osman Varol başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda, Covid-19 salgınının yayılmasının önüne geçmek amacıyla kurul tarafından ilave tedbirler alındı.

Alınan bu tedbirler doğrultusunda, il genelindeki Valilik, Kaymakamlıklar ve bağlı kurumlar ile tüm kamu ve özel banka şubelerine girişlerde 4 Ekim Çarşamba gününden itibaren HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildi. Bu kararlara uymayanlar hakkında da yasal işlem yapılacağı ifade edildi.