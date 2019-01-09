Ağrı'da kapanan köy yollarında hummalı karla mücadele çalışması

Kış aylarının zor ve çetin geçtiği Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Özel İdare ekipleri yol açma ve genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Özel İdare ekipleri köy yollarının yanı sıra buralarda bulunan okul, taziye evi, cami, Kur'an kursu gibi kamunun ortak kullanımında olan bütün binaların yollarını da açıyor.

Devlet Hastanesi ve Özel İdare ekipleri birbirine entegre edilerek diyaliz, kanser gibi düzenli tedavi alması gereken hastaların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları adına da düzenli bir çalışma yapılıyor.

“Ağrı'da eğitime kar tatili”

Ağrı'da il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde, 9 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları yüzünden kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.