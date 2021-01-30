Ağrı'da kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Ağrı'da, etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından 45 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma kapanmasının ardından Ağrı İl Özel İdaresine bağlı ekipler, 78 iş makinası ve 91 personel ile kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Zor şartlar altında, kar veya fırtına dinlemeden yol açma çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen greyder operatörü Mehmet Ali dayanmaz, "78 aracımız var, 91 personelimiz var. Gece gündüz demeden özellikle hastalar neredeyse oraya koşuyoruz. Bugünlerde de tipi var, yolu açıyoruz tekrar kapanıyor. Hepimiz elimizden geldiği kadar mücadele vermeye çalışıyoruz. Bizim için en zor şey fırtına. Fırtına olduğu zaman yol görünmüyor. Tek başımıza gidiyoruz. Gece gündüz gönüllü olarak çalışıyoruz. Mesai olsa da olmasa da kendi rızamızla gidip hastaya ulaşıyoruz. Ne gerekiyorsa yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.