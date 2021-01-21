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Ağrı'da kar temizleme çalışmaları gece boyu devam etti

Doğu Anadolu bölgesinde etkisini artıran kar, Taşlıçay ilçesinde 60 santimetre kalınlığa ulaştı.


İlçede ulaşımın neredeyse felç olduğu bildirildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede şehir içi trafiğin aksamaması için kar temizleme çalışmaları gece boyunca devam etti.


Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir tarafından oluşturulan temizlik ekibi sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü.


İlçe merkezinde ve ana caddelerde kar temizleme işlemlerinin neredeyse bittiğini söyleyen Başkan Taşdemir, mahalle ve sokak temizliklerinin de devam ettiğini belirtti. Başkan Taşdemir, pandemi sürecinin devam ettiğini, bu günlerde gerekli olmadıkça dışa çıkmamaları konusunda ilçe halkına uyarılarda bulundu

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