Ağrı'da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, dondurucu soğuklara rağmen kentte kar temizleme ve buz kırma çalışmalarını sürdürüyor. Eksi 22 dereceyi bulan dondurucu soğuklarda cadde ve sokaklarda buz kırma ve kar temizleme çalışmasını büyük bir titizlikle yürüten ekipler, 15 gündür aralıksız olarak devam çalışmaları, yolları trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleştiriyor.