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Ağrı'da kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı

Ağrı’da bir süredir etkisini gösteren kar yağışı, yerini buzlanma ve dona bıraktı.

Ağrı'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışı, yerini buzlanma ve dona bıraktı.


Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışı, yerini buzlanma ve dondurucu soğuklara bıraktı. Gece boyunca sis ve soğuk havanın etkisini gösterdiği kentte, gündüz termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi. Soğuk havaların etkisiyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken, araçlar ve iş yerlerinin camlarının buz tuttuğu görüldü. Gizli buzlanmaların etkisiyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Ağaçların üzerinde buz tutan karlar ise ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

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