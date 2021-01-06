İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da kar yok, don var

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı’da sis ve don etkili olmaya devam ediyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı'da sis ve don etkili olmaya devam ediyor.


Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Termometrelerin eksi 15 dereceyi gösterdiği kentte Murat Nehri'nin yüzeyinde buz kütlelerinin oluştuğu görüldü. Ev ve iş yerlerinin camları da buz tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Soğuk havanın yanı sıra kent merkezinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.