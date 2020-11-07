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Ağrı'da karantina ihlaline 18 bin 900 lira para cezası

Ağrı’da karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildi.

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildi.


Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 222 personelin katılımıyla 621 iş yerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi. Emniyet ekipleri tarafından 124 ticari taksi ile 158 toplu taşıma aracının denetlenerek, salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunulduğu belirtildi. Denetimlere katılan 337 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla pozitif ve temaslı olduğu tespit edilen 6 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

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