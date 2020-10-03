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Ağrı'da karantina ihlaline 22 bin 50 lira para cezası

Ağrı’da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 7 kişiye 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira para cezası kesildi.

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 7 kişiye 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira para cezası kesildi.


Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 203 personelin katılımıyla 601 iş yerinde korona virüs denetimi gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada emniyet ve jandarma ekipleri 79 ticari taksi ile 176 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 433 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal eden 7 kişiye ise 3 bin 150'şer liradan toplam 22 bin 50 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

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