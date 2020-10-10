Ağrı'da karantina ihlaline 3 bin 150 lira para cezası kesildi

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Artan Covid-19 pandemisi nedeniyle Ağrı kent merkezinde gerçekleştirilen korona virüs denetimleri neticesinde karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen bir kişiye 3 bin 150 lira cezai müeyyide uygulandı. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 200 personelin katılımıyla 540 iş yerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi. Emniyet ve jandarma ekipleri de 65 ticari taksi ile 172 toplu taşıma aracını denetleyerek yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 379 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettiği ve evde bulunmadığı belirlenen bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.