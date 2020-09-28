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Ağrı'da karantina kurallarına uymayan vatandaşa 3 bin 150 lira para cezası

Ağrı’da korona virüsten dolayı evinde izole olması gerekirken caddelerde dolaşan şahsa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Ağrı'da korona virüsten dolayı evinde izole olması gerekirken caddelerde dolaşan şahsa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.


Ağrı'da korona virüs denetimi yapan ekipler, evde izole olması gereken bir vatandaşın evde olmadığını ve caddelerde dolaştığını tespit etti. Pozitif ve temaslı olan şahsa ekipler tarafından 3 bin 150 lira para cezası verildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 212 personelin katılımıyla 453 iş yerinde korona virüs denetimi yapıldığı belirtildi. Emniyet ve jandarma ekiplerinin ise 96 ticari taksi ile 190 toplu taşıma aracında denetim gerçekleştirdiği ifade edildi. Salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunulurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 374 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası kesildiği kaydedildi.

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